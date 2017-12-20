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ABD, Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırısını kınadı

ABD, Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısını kınadı.

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ABD, Suudi Arabistana yönelik balistik füze saldırısını kınadı

ABD, Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Husilerin Riyad'a yaptığı sorumsuz füze saldırısını sert bir şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verdi.

Nauert, İran'ın gelişmiş silahlarla desteklediği Husilerin agresif tavırlarından duydukları rahatsızlığın sürdüğünü vurguladı.

Mevcut durumun bölgesel güvenliği ve Yemen'deki sorunun çözümünü zora soktuğunu belirten Nauert, "ABD, İran Devrim Muhafızlarına Husileri silahlandırmama çağrısı yapıyor." açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a Yemen'den atılan balistik füze, kent semalarında hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, abd, suudi arabistan füze
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