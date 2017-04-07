ABD Suriye'yi vurdu

Suriye’de yaklaşık altı yıldır süren insani kriz yeni bir boyuta taşındı.



Beşar Esed yönetiminin geçtiğimiz gün İdlib şehri yakınlarına gerçekleştirdiği kimyasal saldırı sonrasında çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.



Bu saldırının ardından Akdeniz’de bulunan Amerika Birleşik Devletlerine ait iki savaş gemisinden, Humus‘ta bulunan bir hava üssüne 50'den fazla tomahawk füzesi ile saldırı düzenlendi.

Pentagon, Amerikan füzelerinin Han Şeyhun’un güneyinde yer alan Şaryat hava üssünü hedef aldığını açıkladı.

Söz konusu hava üssünde bulunan savaş uçaklarının, pist, yakıt nakil istasyonları ile hava üssüne ait binaların vurulduğu bildirildi.





Amerikalı yetkililer, hava üssünde kimyasal silahların bulunduğunu açıkladı.



Operasyonda fırlatılan Tomahawk füzeleri, hedef odaklı olarak biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri Tomahawk füzelerini en son 1991 yılında Körfez Savaşı'nda kullanmıştı.



Operasyonlara dair Amerikan Başkanı Donald Trump kısa bir açıklama yaptı.

Trump, Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasıyla ilgili şüphe bulunmadığını söyledi.

Trump, vurulan üste de kimyasal silahların bulunduğunu ve Suriye rejiminin uluslararası kimyasal silah anlaşmalarını defalarca ihlal ettiği için bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Esed rejiminin İdlip'te masum çocuklara acımadığını hatırlatan Trump, bu kimyasal saldırının yapıldığı askeri üssü hedef alan operasyonun emrini bizzat verdiğini vurguladı.

"Dünya zor bir dönemden geçiyor" diyen Trump, "göçmen akışı artıkça problemler derinleştikçe, müttefiklerimizi de insan hakları ihlallerine karşı, bizimle beraber hareket etmeye çağırıyorum" diye konuştu.

Trump bu kapsamda terörle mücadelenin önemli olduğunu söyledi.

Amerikan Başkanı, ülkesinin adalet ve dünyanın güvenliği için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

"Rusya'yı bilgilendirdik"

Saldırıyı, "Esed'in dehşet verici saldırısına orantılı" olarak tanımlayan Davis, saldırı öncesinde gün içerisinde Rusya’yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini söyledi.

Rusların saldırıdan etkilenmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Davis, hava üssünün binasını değil sadece üssünü işleyemez hale getirecek unsurları vurduklarını ifade etti.

Pentagon yetkilisi: "Yaptıklarımız ikinci bir talimata kadar bununla sınırlı olacak"

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili ise vurulan üssün kimyasal saldırıda kullanıldığını düşündüklerini belirterek, "Bugün yaptıklarımız ikinci bir talimata kadar bununla sınırlı olacak." dedi.