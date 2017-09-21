ABD, Suriye'nin Irak-Ürdün sınırını İran'a bırakıyor

ABD, Suriye-Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Zekef üssünden çekildi. Daha önce de desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarına "çekilin" talimatı veren ABD, bölgeye Beşşar Esed rejimi ve İran destekli milislerin yerleşmesinin önünü açıyor.

ABD ve İngiltere destekli ÖSO, Suriye'nin Irak-Ürdün sınırına hakim çöl bölgesini, mayıs ayında DEAŞ'tan temizlemişti.

Bu sırada, İran destekli milisler ve rejim güçleri, Irak sınırına ulaşma amacıyla ÖSO'nun önünü kesmek için harekete geçmişti.

ABD, ÖSO güçlerini taciz eden İran kontrolündeki bazı gruplara Tanif bölgesi çevresinde 3 kez saldırı düzenlemişti.

Ancak DEAŞ'ın haziran ayında binlerce kilometrekare alandan çatışmaksızın çekilmesi, çekildiği bölgede Esed ve İran güçlerinin ilerlemesine neden oldu.

Böylece ABD-İngiltere destekli ÖSO harekatı durdurulmuştu.

Ay başında da bölgede etkin ÖSO grupları, ABD'nin kendilerine çölden çekilme talimatı verdiğini bildirmişti.

AA'ya konuşan gruplar, Suriye-Ürdün sınırında yaklaşık 130 kilometrekareye Rusya'nın da desteğini alan İran komutasındaki milislerin yerleştiğini söylemişti.

Bölgede ABD ile ortak operasyonlarına katılan ÖSO gruplarından Ahmed Abdo'nun sözcüsü Seyf, ABD'nin, Ürdün, Irak ve Suriye sınırının kesiştiği Tanif bölgesinin yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusundaki Zekef üssünden çekildiğini dile getirdi.

Sözcü Seyf, "ABD ve onun desteklediği ÖSO grubu Megavir Es Sevra'nın Zekef üssünden çekilmeleri ABD-Rus ittifakının bir parçasıdır. Megavir Es Sevra, ABD’nin direkt talimatı ile üsten en az 10 kilometre içeriye çekildi. Yakın zaman içerisinde Tanif dahil olmak üzere başka yerlerden de çekilmeler görebiliriz." dedi.

ABD, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Siviller tehlikede kalabilir

Zekef askeri üssünün boşaltılmasının Suriye-Ürdün sınır hattındaki sivillerin hayatını tehlikeye attığını vurgulayan Seyf, şöyle devam etti:

"ABD ve ÖSO'nun boşalttığı üsse rejim ve destekçisi yabancı milislerin girmesi, Ürdün sınırı hattındaki çadır kentlerde yaşayan sivilleri tehlikeye atar. Başta ülkenin Ürdün sınırı hattındaki Rukban çadır kenti ve yakınlarında yaşamak zorunda kalan siviller tehlikede olacak. Ürdün’ün ülkeye girişlerine izin vermediği yaklaşık 120 bin sivilin güvenliği tehdit altına girecek."

Sınır bölgesindeki "ilk savunma hattı" niteliğindeki Zekef üssü haziran ayında, ABD tarafından rejim ve İran destekli milislerin Irak sınırına ilerlemesini engellemek amacıyla kurulmuştu.

Suriye'nin güneydoğusunda, ülkenin yarısından fazlasını oluşturan çöl bölgesinde Güney Cephesi çatı muhalif yapı içindeki Ceyşu'l Usudu'ş Şarkiye ve Ahmed Abdo grupları, toplam bin 600 kişilik güce sahip.