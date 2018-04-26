ABD, Suriye'de operasyonları genişletiyor

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde katıldığı oturumda, ABD'nin Suriye politikasını değerlendirdi.

ABD'nin Suriye'den çekilmedeki yaklaşımının ne olduğunun sorulması üzerine Mattis, şu cevabı verdi:

"Suriye'den şu anda çekilmiyoruz. DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz."

DEAŞ ile mücadeleye destek veren 70'ten fazla koalisyon ortağı ülke olduğundan bahseden Mattis, DEAŞ'ın bölgeden tamamen temizlenene kadar söz konusu mücadelenin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Orta Fırat Vadisi'ni hatırlattı

Mattis, "Önümüzdeki günlerde Orta Fırat Vadisi'ne doğru güçlendirilmiş (askeri) çabalarımızı göreceksiniz." diyerek, Suriye-Irak sınırının Irak tarafında da operasyonların artırılacağına söyledi.

Mattis ayrıca son 2 haftada Fransız özel kuvvetlerinin Amerikan birliklerine verdiği desteği de anlattı.

Trump, Suriye'den çekileceklerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki açıklamalarında DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede sona geldiklerini ve Amerikan askerlerinin en kısa süre içinde ülkeye geri dönmesini istediklerini söyledi.

Pentagon aksini iddia etti

Pentagon ise Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin halen sürdüğü ve İran'a karşı alınması gereken tedbirler olduğu gerekçeleriyle bu ülkede daha uzun süre kalınması gerektiğini savundu.

Ve geri adım geldi

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında da geri adım attı.

Amerikan askerlerinin Suriye'den ülkelerine dönmesini istediğini ancak İran'ın DEAŞ'ın mağlup edilmesinden boşalan alanda etkin olmasını da istemediğini açıkladı.

Kaynak: AA