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ABD: Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı kanıtlandı

ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, "ABD, İngiltere, Fransa kendi testlerini yaptı. Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı kanıtlandı." dedi.

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ABD: Suriyede kimyasal silah kullanıldığı kanıtlandı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Doğu Guta'nın Duma ilçesine düzenlenen kimyasal silah saldırısı ile ilgili, "Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı kanıtlandı. Beşşar Esed en az 50 kez kimyasal silah kullandı. Suriye'de harekat için acele etmemize gerek yok ama bu noktada bir şeyler yapılmalı." dedi.

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber

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