  • 19 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.75
    EURO 4.657
  • BIST 117261.05
    ALTIN 162.57
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD, Suriye'de bazı noktaları işgal etmek için terörist grupları kullanıyor

ABD, Suriye'de bazı noktaları işgal etmek için terörist grupları kullanıyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, YPG/PKK'yı işaret ederek ABD'nin Suriye'deki bazı noktaları işgal etmek amacıyla azınlık grupları kendi kara gücü gibi kullanmaya çalıştığını belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD, Suriyede bazı noktaları işgal etmek için terörist grupları kullanıyor

İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'in haberine göre, Uluslararası Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen konferansa katılmak için Moskova'ya giden Zarif, burada Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Suriye'deki varlığını "çok tehlikeli" olarak niteleyen Dışişleri Bakanı Zarif, Washington yönetiminin Suriye'de izlediği politikanın düşüncesizce yapıldığını dile getirdi.

Zarif, ayrıca PYD/PKK'yı işaret ederek ABD'nin, Suriye'nin bazı noktalarını işgal etmek amacıyla dar görüşlü bir bakış açısıyla bu ülkedeki bazı azınlıkları kendi kara kuvvetleri gibi kullanma çabası içinde olduğuna dikkati çekti.

İranlı Bakan, ABD'nin söz konusu tutumuna dair "Bu durum da Suriye halkının tarihsel belleği üzerinde uzun vadeli etkiler bırakarak, ülkede iç gerginliklere neden olabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, YPG/PKK, iran, Muhammed Cevad Zarif
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER