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ABD, Sudan'a yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı

ABD yönetimi, Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıkladı.

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ABD, Sudana yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Sudan'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasını yazılı açıklamayla duyurdu.

Nauert, ekonomik yaptırımların kaldırılma gerekçesiyle ilgili, "Sudan, çatışmaların yaşandığı bölgelerde olumlu adımlar attı ve bu bölgelere insani yardımların ulaşmasını sağladı. Bölgesel sorunların çözümü ve terör tehlikesine karşı ABD ile yakın ilişki içinde oldu." ifadelerini kullandı.

Bu kararın 16 ay süren diplomatik görüşmeler sonucunda alındığını belirten Nauert, açıklamada şunları kaydetti:

"Sudan hükümeti, son 9 ay içinde ABD ile iş birliği konusunda ciddiyetini göstermiştir. Sudan'daki çatışmaların durdurulması ve insani yardımların ulaşımı için ciddi adımlar atmıştır ve bölgesel istikrarı önemsemiştir fakat Sudan'da kalıcı barışın sağlanması adına çok daha fazla çabanın gösterilmesi gerekmektedir."

Açıklamada ayrıca, Sudan'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore'yle ilgili belirlediği adımlara uyması gerektiği bildirildi.

Etiketler: abd yönetimi, sudan
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