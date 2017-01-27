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ABD stratejik petrol stoklarını satıyor

ABD Enerji Bakanlığınca, ülkenin stratejik petrol stoklarının bir kısmının, altyapı modernizasyon harcamalarında kullanılmak üzere satışına başlandığı duyuruldu.

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ABD stratejik petrol stoklarını satıyor

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam 695,1 milyon varil olan stratejik ham petrol stoklarının 8 milyon varilinin satışı için ihale açıldığı ve Shell Trading ile Phillips 66 adlı şirketlerin toplam 6,4 milyon varil almaya hak kazandığı bildirildi.

Açıklamada, stokların satışından elde edilecek gelirin, stratejik petrol stoklarının modernizasyonu ve altyapı harcamalarında kullanılmasının planlandığı belirtildi.

ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolünün varil fiyatı 53 dolardan hesaplandığında, söz konusu stoklardan satılacak 6,4 milyon varilin yaklaşık 340 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor.

ABD Kongresi tarafından Ekim 2015'te kabul edilen bütçe yasası, stratejik stokların modernizasyonu için stoklardan 2 milyar dolar değerinde satış yapılabilmesine izin veriyor.

Aralık 2015'te kabul edilen bir başka yasada ise 2023-2025 yılları arasında stoklardan 66 milyon varil petrolün satılarak, ABD'nin karayolları altyapısına harcanması öngörülüyor.

ABD'nin stratejik petrol stokları, savaş, doğal afet, arz kesintisi gibi sebepler nedeniyle ülkede ham petrol eksikliğinin yaşanmaması için önem arz ediyor.
 

Etiketler: abd enerji bakanlığı, ABD stratejik petrol stokları
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