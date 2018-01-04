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Buradasınız : » » ABD son yılların en soğuk kışıyla karşı karşıya

ABD son yılların en soğuk kışıyla karşı karşıya

ABD'de aşırı soğuklar etkili oluyor. Birçok bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, halka 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.

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ABD son yılların en soğuk kışıyla karşı karşıya

Ülkede etkili olan rekor düzeydeki soğuk hava dalgası 16 kişinin ölümüne yol açtı. 

Yollar buz tuttu, yolcular mahsur kaldı.

Yetkililer, halkı gerekmedikçe dışarı çıkmamaları ve araba kullanmamaları konusunda uyardı. 

Bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Ülkenin güneydoğusunda birçok yer, 29 yıl sonra ilk kez karla buluştu. 

Olumsuz hava koşullarına rağmen, karın keyfini sürenler de vardı. 
 

Niagara Şelalesi buz tuttu

Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki Niagara Şelalesi'nin bazı bölümleri buz tuttu.

Avrupa da Eleanor Kasırgası'nın etkisinde

İspanya'da iki kişi dev dalgaların altında kalarak hayatını kaybetti.

Fransa'da üzerine ağaç devrilen bir kayakçı öldü.

İsviçre'de de şiddetli rüzgar, seyir halindeki treni devirdi, 8 kişi yaralandı.

İngiltere'de ise ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri
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