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ABD Somali'deki bombalı saldırıları kınadı

Amerika Birleşik Devletleri Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen bombalı saldırıları kınadı.

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ABD Somalideki bombalı saldırıları kınadı

Beyaz Saray, 14 Ekim'de Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşanan bombalı saldırıları kınayarak Somali halkına başsağlığı diledi.

Beyaz Saray'dan, Mogadişu'daki bombalı saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD, 14 Ekim'de Somali'nin başkenti Mogadişu'da masum erkek, kadın ve çocukları hedef alan acımasız kitlesel cinayeti güçlü bir şekilde kınıyor. Başkentteki kamusal bir yerde düzenlenen iki saldırıda, aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu yüzlerce kişi öldü ve yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, ABD'nin teröre karşı mücadelede Somali hükümetinin yanında olduğu vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı yazılı açıklamayla ABD'nin, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıları kınadığını bildirmişti.

Mogadişu'da gerçekleştirilen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü geçtiği açıklanmıştı.

Etiketler: Somali, bombalı saldırılar, beyaz saray
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