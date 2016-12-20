ABD, Sirte’deki DEAŞ karşıtı operasyonlarını bitirdi

ABD’nin Afrika Komutanlığının (AFRICOM) yazılı açıklamasında, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Sirte’nin DEAŞ’tan arındırıldığını duyurmasının ardından, 19 Aralık itibarıyla komutanlık olarak kentteki operasyonları bitirdikleri belirtildi.

Örgütün patlayıcı yüklü araçlarına, ağır silahlarına, tanklarına ve komuta merkezlerine yönelik 495 hava saldırısının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonun DEAŞ’ın kentten çıkarılmasına ilişkin hedefine ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, ABD’nin, Libya halkı ve bölgedeki diğer ortakları ile DEAŞ ve aşırılık yanlısı örgütlerle mücadelesine dair taahhüdünü sürdüreceği kaydedildi. AA