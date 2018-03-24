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ABD, siber saldırı hazırlığındaki 9 İranlıyı arıyor

ABD, İran hükümetiyle bağlantılı oldukları belirlenen ve haklarında soruşturma başlatılan 9 İranlı bilgisayar korsanını arıyor.

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ABD, siber saldırı hazırlığındaki 9 İranlıyı arıyor

ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede, suçlanan 9 İranlı’nın doğrudan İran hükümetine bağlı ve İran İslam Devrim Muhafızları emrinde çalıştığı belirtildi. 

9 İranlı, ABD'de ve yurt dışında yaklaşık 320 üniversitenin bilgisayar sistemlerine girmek, bilim ve mühendislik araştırmalarını çalmak için siber saldırı hazırlığında olmakla suçlandı. Ayrıca, Çalışma Bakanlığı, Federal Enerji Düzenleme Komisyonu ve Birleşmiş Milletler gibi hükümet kuruluşları ve teknoloji şirketleri, hukuk ve danışmanlık şirketleri de dahil olmak üzere özel sektör kurumları ağına girmekle suçlanıyorlar. Yüzlerce ABD ve yabancı üniversitelerin yanı sıra özel şirketler ve devlet kurumlarında yaklaşık 8 bin profesörün hesaplarına giren hacker'ler hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, hacker'ların İran hükümetiyle diğer ülkelerden bilimsel araştırmalar yürütmek için anlaşma yaptığı söylenen Mabna Enstitüsü adı verilen bir İran şirketine bağlı olduğunu duyurdu. Mabna Enstitüsü'nün, belirlenen 9 İranlı’nın arasında olan iki sanık tarafından kurulduğunu açıklandı. 

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan idianamede, 9 İranlı hacker'ın kimlik ve fotoğraflarının kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.  

Kaynak: İHA 

Etiketler: iran, Hacker, abd
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