ABD Senatosu'ndan Rusya'ya yaptırım yasası hazırlığı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin, Rusya'ya yaptırımları artıran ve "Ulusal Rusya Tehdidine Karşı Koyma Merkezi" ile Dışişleri Bakanlığı bünyesinde "Yaptırım Koordinatörlüğü" kurmayı öngören yasa tasarısı hazırlığında olduğu belirtildi.

Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ile New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez'in üzerinde çalıştığı tasarı, ilerleyen günlerde oylamaya sunulacak.

"Ulusumuzu savunacağımızı açık bir şekilde göstermeliyiz"

Senatörlerin ofislerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, tasarıyla Rusya'ya mevcut yaptırımların uygulanmasında Kongre'nin aktif rol almasının sağlanması ve Moskova'ya yeni yaptırımlar getirilmesinin amaçlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Vladimir Putin'in Amerikan gücü, etkisi ile iç ve dış güvenlik menfaatlerine meydan okuma niyetini açık ettiği gibi ABD olarak ulusumuzu savunacağımızı oldukça açık bir şekilde göstermeliyiz ve Rusya'nın geleceği için stratejik bir gereklilik olarak gördüğü Batı demokrasisini yıpratma çabalarına karşı koymada tereddüt etmemeliyiz" denildi.

Senatörlerin açıklamasında, tasarıda Rusya'nın enerji ve finans sektörünün yanı sıra Rus kamu borçları, oligarşisi ve siber faaliyetlerine ek yaptırımlar olacağı vurgulandı.

"Ulusal Rusya Tehdidine Karşı Koyma Merkezi"

Tasarıda, Rusya'nın ABD'de dezenformasyon yapmasına karşı konulması konusunda tedbirlerin yer alacağı belirtilen açıklamada, "Ulusal Rusya Tehdidine Karşı Koyma Merkezi" ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde "Yaptırım Koordinatörlüğü" kurulmasının teklif edileceği duyuruldu.

Açıklamada, ABD'nin NATO'dan çekilmesi için yönetimin Senato'dan onay alması koşulunun tasarıda olacağının ifade edilmesi dikkat çekti.

Ayrıca, yönetime Rusya'ya karşı Avrupa'daki demokratik kurumlara yardım etme yetkisi verileceği de vurgulandı.

ABD'nin Rusya'ya Uyguladığı yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklenen Ruslar ve şirketleri kamuoyuna duyurulmuştu.

Buna göre, 7 Rus oligark ve bu kişilerin kontrolündeki toplam 12 şirket, Rusya'ya yeni yaptırımlar bağlamında kara listeye alınmıştı. Söz konusu kişilerin Rusya'nın önde gelen zenginleri arasında yer aldığı kaydedilmişti.

Konuyla ilgili kaynaklar, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya oligarklarına karşı yeni yaptırımlar uygulanması kararının ABD'nin Rusya'nın iş insanlarına karşı en sert hamle olacağı yorumunda bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, "Rusya'nın istihbarat servisine maddi ve teknolojik destek sağlamak da dahil kötü niyetli siber faaliyetlere destek" iddiasıyla 3 kişi ve 5 şirkete yaptırım getirmişti.

Kaynak: AA