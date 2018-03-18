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Buradasınız : » » ABD Senatosu Adalet Komisyonu’na 'acil toplantı' çağrısı

ABD Senatosu Adalet Komisyonu’na 'acil toplantı' çağrısı

Demokrat Partili Senatör Leahy, komiteye hitaben kaleme aldığı mektupta, Trump’ın FBI’ı “politik malzeme” haline getirdiğini belirterek, komiteyi acil toplantıya çağırdı.

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ABD Senatosu Adalet Komisyonuna acil toplantı çağrısı

Leahy, Trump’ın, FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe’in işine son vermesinin ardından yaptığı toplantı çağrısında "Başkan Donald Trump, FBI'yı hedef aldı. Korkarım ki FBI'a ve daha geniş anlamda ülkemizin kurumlarına zarar veriliyor. Bu durum, içinde bulunduğumuz bütün krizlerden daha önemli ve partilerimizden bağımsız olarak acil adım atmalıyız” ifadelerini kullandı.

Komitenin toplantıyı ne zaman gerçekleştireceği henüz açıklanmadı.

“Amerika seni yenecek”

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) Eski Direktörü John Brennan da Trump'a yönelik, "Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek." ifadesini kullandı.

“Emekliliğine iki gün kala kovdu”

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, cuma günü, McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovduğunu açıkladı.

Kaynak: AA


 

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