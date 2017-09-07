  • 08 EYLÜL 2017, CUMA

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ABD Senatosu 15 milyar dolarlık Harvey paketini onayladı

ABD Senatosu, Teksas eyaletinde etkili olan Harvey kasırgası için 15 milyar dolarlık yardım paketi yasa tasarısını onayladı.

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ABD Senatosu 15 milyar dolarlık Harvey paketini onayladı

ABD Senatosu, Teksas eyaletinde etkili olan Harvey kasırgası için 15 milyar dolarlık yardım paketi yasa tasarısını onayladı.

Dün ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen 7,85 milyar dolarlık yardım paketi tasarısı bugün Senatoda 80'e karşı 17 oyla kabul edilirken, yardım paketinin miktarı da 15,25 milyar dolara çıkarıldı.

Senato, ayrıca ABD'nin borç limitinin 3 ay süreyle artırılması teklifini de kabul etti. Böylece, ABD federal hükümetinin 8 Aralık'a kadar finanse edilerek faaliyette kalması sağlanmış oldu.

Öte yandan Senatoda "hayır" oyunu kullanan 17 Senatörün hepsinin Cumhuriyetçi Partiden olması dikkati çekti.

Senatoda "hayır" oyu kullanan Cumhuriyetçilerin, Harvey kasırgası yardım paketine karşı olmadığını ifade eden uzmanlar, Cumhuriyetçi liderlerin borç limitini 3 ay yerine 18 ay süreyle artırılması talebinde bulunduklarına işaret etti.

Ancak uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Demokratlarla borç limitini 3 ay süreyle artırılması konusunda anlaştığı bilgisine yer verdi.

Ayrıca, Trump'ın bugün Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ile ülkenin borç limitini artırma konusunda Kongrenin onayını tümüyle kaldırma konusunu da görüştüğü bildirildi.

Bugün Senatoda onaylanan tasarının yarın tekrar Temsilciler Meclisinde oylanması ve kabul edilmesi halinde Trump tarafından imzalanması bekleniyor.

Etiketler: ABD Senatosu, Harvey Kasırgası, abd başkanı donald trump
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