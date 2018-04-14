ABD Savunma Bakanlığı: Sadece rejim hedeflerini vurduk, Rusya’ya ait hedefleri vurmadık

Suriye rejimine yönelik başlatılan harekat sonrası ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis açıklama yaptı.

ABD, Fransa ve İngiltere Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladı

Açıklamada ilk olarak söz alan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "Şam’da bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus’ta ise kimyasal silah depoları vuruldu." dedi. Dunford, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine karşı yürütülen ilk dalga saldırının sona erdiğini açıkladı.

Dunford, "Sadece rejim hedeflerini vurduk, Rusya’ya ait hedefleri vurmadık." dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise saldırının sadece Esed rejimine yönelik olduğunu, yabancıların etkilenmemesi için azamı dikkat gösterildiğini söyledi. Mattis, ABD’nin müttefikleri ile görüşmeye devam ettiğini ancak şu anda ek saldırı yapma planlanının olmadığını ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Operasyon şimdilik tamamlandı. Müttefiklerimiz ile görüşmeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: TRT Haber