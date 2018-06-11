ABD Savunma Bakanı'ndan Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Münbiç yol haritasını uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, bu hafta Almanya'da planın icrasını görüşeceğini açıkladı.
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