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ABD Savunma Bakanı'ndan Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Münbiç yol haritasını uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, bu hafta Almanya'da planın icrasını görüşeceğini açıkladı.

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ABD Savunma Bakanından Münbiç açıklaması

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