ABD Savunma Bakanı'ndan Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Münbiç yol haritasını uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, bu hafta Almanya'da planın icrasını görüşeceğini açıkladı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 22:57





