  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.452
    EURO 4.113
  • BIST 110423.11
    ALTIN 145.114
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Savunma Bakanı Trump'ın sözlerine destek vermedi

ABD Savunma Bakanı Trump'ın sözlerine destek vermedi

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Başkan Donald Trump'ın Kuzey Kore'yi hedef alarak "Konuşmak cevap değil!" şeklindeki sözlerine karşılık,"Diplomatik çözümlerimiz asla bitmez."dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Savunma Bakanı Trumpın sözlerine destek vermedi

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Başkan Donald Trump'ın Kuzey Kore'yi hedef alarak "Konuşmak cevap değil!" şeklindeki sözlerine karşılık, "Diplomatik çözümlerimiz asla bitmez." dedi.

Mattis, Pentagon'da yaptığı konuşmada, Başkan Trump'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "ABD, Kuzey Kore'yle konuşuyor ve fahiş şekilde 25 yıldır para ödüyor. Konuşmak cevap değil!" şeklindeki paylaşımına cevap verdi.

Savunma Bakanı Mattis, Trump'ın Kuzey Kore kriziyle ilgili son paylaşımının sorulması üzerine "Diplomatik çözümlerimiz asla bitmez." ifadesini kullandı.

Güney Kore Savunma Bakanı Minister Song Young-moo'yla gazeteciler karşısına çıkan Mattis, "Birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bakan ve ben, kendi ülkelerimiz, halklarımız ve çıkarlarımız için güvenlik sağlama sorumluluğunu paylaşıyoruz. Bugün de bunu konuşmak için buradayız." diye konuştu.

Mattis, Güney Kore'ye asker desteği sağlanıp sağlanmayacağı yönündeki soruya ise cevap vermedi.

Etiketler: Savunma Bakanı, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER