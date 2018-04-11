ABD ordusu Trump'a seçenekleri sunmaya hazır

ABD ve Rusya Suriye üzerinden restleşmeye devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'ye askeri operasyon için Trump'a seçenekler sunmaya hazır olduklarını söyledi.

"Uygun görülürse Suriye'ye askeri operasyon için Başkan'a seçenekleri sunmaya hazırız. Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili istihbaratı halen değerlendiriyoruz. Üzerinde çalışıyoruz."

Gerilimi artıran adım sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter mesajıyla geldi. Trump, "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor." diye tweet attı.

Amerikan Başkanı, kısa bir süre sonra Rusya'ya mesajını yumuşattı.

"Rusya ile ilişkilerimiz, hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise gelişmeler karşısında, "Sağduyunun hakim olmasını umuyoruz." dedi.

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Rejime verilecek tepkinin boyutuna 48 saat içinde karar vereceklerini söyleyen Trump masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Haber