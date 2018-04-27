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Buradasınız : » » ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Suriye açıklaması: ABD çekilirse pişman olur

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Suriye açıklaması: ABD çekilirse pişman olur

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "ABD, DEAŞ militanlarının yeniden ortaya çıkmasını engellemek için Suriye'de güç bulundurmazsa, eminim pişman olacak" dedi.

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ABD Savunma Bakanı Mattisten Suriye açıklaması: ABD çekilirse pişman olur

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in bu açıklamaları, ABD'nin Suriye'den tamamen çekilmesinin mümkün olmadığının son işareti oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'den nispeten kısa sürede geri çekilmek istediğini söylemiş, ancak "güçlü ve kalıcı bir iz" bırakma arzusunu da dile getirerek, bu tavrı yumuşatmıştı. 

Mattis, ne sayıda ABD askerinin Suriye'de ne kadar süre kalacağı hakkında ipucu vermedi, DEAŞ ile mücadele için yerel kuvvetlere verilen eğitimi sürdürmeyi vurguladı.

Yerel güçler oluşturmak zorundayız

Mattis, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde katıldığı oturumda yaptığı açıklamada "DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasıyla ilgili herhangi bir girişim üzerinde baskı oluşturacak yerel güçler oluşturmak zorundayız" dedi.

Ülkede ABD güçleri olmadan yerel ortaklara sahip olmanın riskli olup olmayacağı sorulduğunda Mattis, "Pişman olacağımıza eminim" dedi.

Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı, bir süredir DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgisini sağlamak için ABD'nin daha uzun vadeli çabalar göstermesine gerek olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: suriye, mattis, abd
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