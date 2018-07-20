ABD Savunma Bakanı Mattis'den Kongre'ye F-35 uyarısı

Ankara ile Washington arasında bir süredir tartışma konusu olan F-35'lerin satışıyla ilgili ABD Savunma Bakanı James Mattis'in devreye girdiği ortaya çıktı.

Bloomberg’in haberine göre Savunma Bakanı Mattis, 7 Temmuz'da Kongre'ye bir mektup yazdı.

Mattis Kongre'yi uyardı

Mattis, Türkiye'ye F-35 satışının engellenmesine karşı olduğunu söyledi.

Çabaların endişe verici olduğunu anlatan Bakan Mattis, satışın durdurulması halinde üretim zincirinin aksayacağını açıkladı.

Üretim zinciri aksayabilir

James Mattis, Türkiye’nin F-35 satılan 8 kaynak ülkeden biri olduğunu hatırlattı.

Mattis, Türkiye'ye karşı bir girişimin tedarik zincirini bozacağını ve teslimatta gecikmeye yol açacağını söyledi.

Brunson'u öne sürdüler

Öte yandan, Senato'da bir grup milletvekili Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan borç almasını engellemeyi amaçlayan bir tasarı sundu.

Gerekçe olarak ABD'li rahip Andrew Brunson'un tutukluluğu gösterildi.

Türkiye'ye kredi verilmemesi isteniyor

Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili altı senatörün sunduğu tasarıda, insani amaçlar dışında Türkiye'ye gelecekte verilecek kredilere Başkan Donald Trump'ın karşı çıkması isteniyor.

Kaynak: TRT Haber