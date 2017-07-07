ABD Savunma Bakanı Mattis ve Atiyye görüştü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı James Mattis ile Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin el-Atiyye'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Mattis, Katarlı Bakan Atiyye'yi arayarak Körfez krizindeki son gelişmelerle iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştü.

Atiyye'nin görüşmede ABD'nin bölge istikrarına desteği konusunda ülkesinin memnuniyetini dile getirdiği belirtildi.

Radikalizm ve terörle mücadelede iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayan Atiyye, ayrıca Körfez krizinin diyalogla çözümü konusunda Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın çabalarına verdiği desteğin altını çizdi.