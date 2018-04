ABD Savunma Bakanı Mattis: Trump'ın açıklaması ihtiyatlı bir yaklaşım

Mattis, "Trump'ın dün Twitter'dan yaptığı ve söz konusu saldırıya karşılık ABD'den füze saldırısı olabileceği konusunda Rusya'yı uyaran açıklaması, ihtiyatlı bir yaklaşım gibi görülüyor" dedi.

"Saldırıdan Beşşar Esed'in güçlerini sorumlu tutmak için yeterli kanıt olup olmadığı" sorulduğunda ise Mattis, "Hala istihbaratı değerlendiriyoruz, hem biz hem de müttefiklerimiz. Henüz bunun üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Mattis ayrıca ABD ordusunun, uygun görüldüğü ve Başkan Donald Trump tarafından belirlendiği takdirde, askeri seçenekler sağlamaya hazır olduğunu da tekrarladı.

Trump'tan Rusya "Hazırlıklı ol" mesajı

ABD Başkanı Trump, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Rusya’yı tehdit etmiş, "Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve 'akıllı' füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla ortak olmamalıydın" ifadelerini kullanmıştı.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!