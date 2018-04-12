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Buradasınız : » » ABD Savunma Bakanı Mattis: Trump'ın açıklaması ihtiyatlı bir yaklaşım

ABD Savunma Bakanı Mattis: Trump'ın açıklaması ihtiyatlı bir yaklaşım

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'de hafta sonunda meydana gelen kimyasal saldırı hakkındaki istihbaratın henüz değerlendirilmekte olduğunu söyledi.

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ABD Savunma Bakanı Mattis: Trumpın açıklaması ihtiyatlı bir yaklaşım

Mattis, "Trump'ın dün Twitter'dan yaptığı ve söz konusu saldırıya karşılık ABD'den füze saldırısı olabileceği konusunda Rusya'yı uyaran açıklaması, ihtiyatlı bir yaklaşım gibi görülüyor" dedi.

"Saldırıdan Beşşar Esed'in güçlerini sorumlu tutmak için yeterli kanıt olup olmadığı" sorulduğunda ise Mattis, "Hala istihbaratı değerlendiriyoruz, hem biz hem de müttefiklerimiz. Henüz bunun üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Mattis ayrıca ABD ordusunun, uygun görüldüğü ve Başkan Donald Trump tarafından belirlendiği takdirde, askeri seçenekler sağlamaya hazır olduğunu da tekrarladı.

Trump'tan Rusya "Hazırlıklı ol" mesajı

ABD Başkanı Trump, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Rusya’yı tehdit etmiş, "Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve 'akıllı' füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla ortak olmamalıydın" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'ye doğru kritik adımlar atılıyor

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği kimyasal silah saldırısına karşı Suriye'yi vurup vurmama konusunda istişareler yapıyor.

Rusya ve ABD, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engelledi.

ABD Başkanı Trump Pazartesi yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söyledi. Trump, Suriye'yi izleyebilmek için hafta sonu programlarını iptal etti.

Fransa'da konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye'de kimyasal silah kullanılan saldırıya karşı yapılacak bir askeri operasyona, ülkesinin de katılabileceğini söyledi.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Zasypkin, Suriye'ye fırlatılacak her Amerikan füzesinin havada vurulacağını ve fırlatma rampalarının da hedef alınacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump'ın "silahsızlanma" mesajına cevap olarak, "Bu iyi bir fikir. Hadi sizin kimyasal silahlarınızdan başlayalım" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Suriye'de terörü destekleyen ABD'nin, fabrikasyon yalanlarla saldırı planladığını" savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın ülkesine yönelik tehdit açıklamaları sonrası, dünyadaki durumun endişe verici olduğunu ve sağduyunun hakim olması gerektiğini söyledi. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: twitter, Trump, suriye, rusya, operasyon, Jim Mattis, abd
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