  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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ABD Savunma Bakanı Mattis, Suudi mevkidaşına teşekkür etti

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile telefonda görüştü.

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ABD Savunma Bakanı Mattis, Suudi mevkidaşına teşekkür etti
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile telefonda görüştü.
 
Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın Riyad ile Washington arasındaki iş birliğini ele aldıkları kaydedildi.
 
Mattis'ten Suudi mevkidaşına teşekkür
 
Açıklamada “Bakan Mattis, Suudi Arabistan’ın DEAŞ ile küresel mücadeledeki katkısından dolayı Savunma Bakanı'na teşekkür etti.” ifadelerine yer verildi.
 
Mattis’in, ABD-Suudi Arabistan arasındaki stratejik ilişkinin Ortadoğu’da ortaya çıkan yeni güvenlik sorunları için önemli olduğunun altını çizdiği dile getirildi.
 
Açıklamada, “Bakan Mattis, ABD’nin Suudi Arabistan ile ortak kaygılara neden olan güvenlik konularını danışmak istediğini vurguladı.” bilgisi aktarıldı. AA
Etiketler: Suudi Arabistan, muhammed bin salman, james mattis, DEAŞ ile mücadele, Amerika Birleşik Devletleri
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