ABD Savunma Bakanı Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer programına atıfta bulundu

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, iki gün süren ABD üsleri ziyaretini 82’inci Hava Bölüğünde tamamladı. Burada askerlere hitap eden Mattis, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı, ABD'nin sözlerinin, güçlü ve hazırlıklı bir silahlı kuvvetler tarafından desteklenmesi halinde diplomasinin savaşı önlemenin en iyi yolu olduğunu söyledi.

Mattis askerlere, ilk baskısı Kore Savaşı'ndan 10 yıl sonra 1963'te çıkan T.R. Fehrenbach'ın "This Kind of War: A Study in Unpreparedness" (Bu Tür Bir Savaş: Hazırlıksızlığın Çalışması) kitabını okumalarını tavsiye etti.

ABD'nin Güney Kore'de daimi olarak konuşlu 28 bin civarında askeri bulunuyor.

Kaynak: AA

