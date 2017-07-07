  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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ABD Savunma Bakanı Mattis, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Pentagon Sözcüsü White: Bakanlar iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemini yineledi, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar ve iki ülke arasındaki ortak menfaatler konuşuldu.

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ABD Savunma Bakanı Mattis, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın ABD ile Katar arasındaki stratejik iş birliğini ele aldığı belirtildi.

Sözcü White, "Bakanlar iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemini yineledi ve DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar dahil iki ülke arasındaki ortak menfaatleri konuştular." ifadesini kullandı.

Mattis'in Doha yönetiminin son günlerde DEAŞ karşıtı koalisyona C-17 tipi kargo uçağı tahsis etmesi başta olmak üzere ülkenin bu örgütle mücadeledeki katkılarına vurgu yaptığını duyuran White, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin de gündeme geldiği bilgisini paylaştı.

White ayrıca Mattis'in ortak hedeflere odaklanmak üzere Körfez'deki gerginliğin düşmesinin önemini vurguladığını aktardı.

Pentagon Sözcüsü, Mattis'in Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesini görüşmek üzere Güney Kore Savunma Bakanı Han Min-koo ve Malezya Savunma Bakanı Hişamüddin Tun Hüseyin'i de telefonla aradığını kaydetti. AA

Etiketler: ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, katar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye
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