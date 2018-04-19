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ABD Savunma Bakanı Mattis Katarlı mevkidaşı Atiyye ile görüştü

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid el-Atiyye ile bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

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ABD Savunma Bakanı Mattis Katarlı mevkidaşı Atiyye ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid el-Atiyye ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi.

Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Manevi Rehberlik İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mattis-Atiyye görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların geliştirilmesinin yolları ile Suriye ve Somali başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Katar ile güçlü askeri ilişkileri olan ABD'nin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup yaklaşık 11 bin askeri bulunuyor. Söz konusu üs, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hal, askeri ilişki, ABD Savunma Bakanı Mattis
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