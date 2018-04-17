  • 17 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.099
    EURO 5.073
  • BIST 108744.79
    ALTIN 177.52
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Savunma Bakanı Mattis: Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum

ABD Savunma Bakanı Mattis: Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına ilişkin, "Yaptığımızın doğru olduğuna inanıyoruz ve Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Savunma Bakanı Mattis: Esedin bu sefer mesajı aldığını umuyorum

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhacka ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

Toplantı öncesinde iki bakan ve beraberindeki heyetler gazetecilere poz verirken, Suriye saldırısına ilişkin bir soruya Mattis, ABD, Fransa ve İngiltere’nin kimyasal silah yasağını sağlamak için bu adımı atmak üzere birlikte çalıştığını ifade etti.

Mattis, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER