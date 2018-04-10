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ABD Savunma Bakanı Mattis de seyahatlerini erteledi

ABD'de Başkan Trump'tan sonra Savunma Bakanı James Mattis'in de California ve Nevada ziyaretlerini ertelediği bildirildi.

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ABD Savunma Bakanı Mattis de seyahatlerini erteledi

ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Binbaşı Sheryl Klinkel, Bakan James Mattis’in cuma günü Nevada eyaletine, hafta sonunda da California eyaletinin San Francisco kentine yapması öngörülen ziyaretleri ertelediğini söyledi.

Sözcü Klinkel, Mattis’in diğer yandan perşembe günü New York’ta Deniz Piyadeleri Kolluk Kuvvetleri Vakfının düzenleyeceği akşam yemeğine katılacağını belirtti.

Binbaşı Klinkel, seyahatin ABD’nin Suriye’ye muhtemel müdahalesi dolayısıyla iptal edilip edilmediği sorusuna ise “Bu konuda spekülasyon yapmayacağım.” ifadesini kullandı.

Mattis’in seyahatlerini erteleme kararının Trump’ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinden hemen sonra gelmesi dikkati çekti.

Beyaz Saray, Trump'ın önceden planlanmış Latin Amerika ziyaretine gitmeyip, Suriye ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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