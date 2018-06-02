ABD Savunma Bakanı Mattis: Çin'le gerekirse sert rekabet ederiz

Singapur'da düzenlenen bir güvenlik zirvesinde konuşan ABD Savunma Bakanı James Mattis, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığını artırdığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Trump yönetimi Çin ile 'sonuç odaklı' yapıcı ilişkiler kurmak istiyor. Bununla birlikte Çin ile gerekirse sert şekilde rekabet ederiz."

Çin'in politikası hedeflerini sorgulatıyor

"Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki politikası, stratejimizi desteklemiyor ve hedeflerini sorgulatıyor" diyen Mattis, Çin'in bölgede füzeler konuşlandırdığına ve çevreyi sinyal kesme cihazlarıyla donattığına vurgu yaptı.

Mattis, "Çin'in aksi yöndeki iddialarına karşın, tüm bu silah sistemlerinin bölgede konuşlandırılması, askeri açıdan yıldırma ve baskı amaçlı bir politikaya işaret ediyor" dedi.

ABD'den Çin'e tehdit

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile haftalık basın toplantısında Çin'i hedef alan açıklamalarda bulunmuş, “ABD ordusu, Batı Pasifik'te küçük adaları yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir” demişti.

Güney Çin Denizi üzerinde hak iddiaları

ABD ve Çin'e ait savaş gemilerinin sıklıkla karşı karşıya geldiği, dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde, Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. Pekin yönetiminin, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları bölge ülkeleriyle gerginliğe sebep oluyor.

Kaynak: Reuters