  • 22 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.826
    EURO 4.685
  • BIST 115147.06
    ALTIN 163.967
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Savunma Bakanı Jim Mattis: Türkiye hava saldırısı yapmadan önce bizi uyardı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis: Türkiye hava saldırısı yapmadan önce bizi uyardı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili "Türkiye, hava saldırısı yapmadan önce bizi uyardı.” dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis: Türkiye hava saldırısı yapmadan önce bizi uyardı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Güneydoğu Asya’ya giderken uçakta gazetecilere Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var.” diye konuştu.

Saldırı öncesinde Türkiye'nin ABD'yi uyardığını kaydeden Mattis, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar.” ifadesini kullandı.

Ayrıca Mattis, TSK'nin Afrin'de düzenlediği operasyon nedeniyle bölgede bulunan ABD askerlerinin risk altında olmadığını belirtti.

Kaynak: AA/TRT Haber
 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, son dakika, Jim Mattis, afrin, abd savunma bakanı, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER