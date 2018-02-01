  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon'a telefon yasağı için talimat verdi

ABD Savunma Bakanı Mattis, cep telefonları, akıllı saatler ve fiziksel alıştırma takibi yapabilen elektronik cihazların Pentagon'a alınmaması için çalışma başlatılmasını istedi.

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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagona telefon yasağı için talimat verdi

GPS izli spor uygulaması Strava'nın dünya ısı haritasında ABD'nin gizli askeri üslerini gösterdiğinin ortaya çıkması üzerine, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis harekete geçti. 

Strava'nın askeri üsleri gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla, Amerikan medyasına isim vermeden konuşan bazı savunma yetkilileri, Bakan Mattis'in, İstihbarattan Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kari Bingen'e, cep telefonları, akıllı saatler ve fiziksel alıştırma takibi yapabilen elektronik cihazların Pentagon'a alınmaması konusunda bir çalışma yapması talimatı verdiğini aktardı.

Yetkililer, Mattis'in 22 bin sivil ve askerin çalıştığı Pentagon binasına bu cihazların alınmamasının değerlendirdiğini belirtirken Strava'ya ilişkin hafta sonu çıkan haberlerin bu süreci hızlandırdığı bilgisini paylaştı.

Pentagon'dan ise "Güvenlik tehditlerini ciddiye alıyoruz ve Savunma Bakanlığı personelimizin güvenliğini artırmak için her zaman ek önlemlere bakıyoruz." açıklaması yapıldı.

Strava uygulamasının ABD'nin dünya üzerindeki üslerini gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla Pentagon, üslerde dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda inceleme yaptığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, Pentagon, cep telefonu, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, gps
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