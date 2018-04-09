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ABD Savunma Bakanı: Askeri müdahale seçeneği ihtimal dışı değil

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’de kimyasal silah kullanan Esed rejimine müdahale konusunda ABD’nin herhangi bir şeyi seçenek dışında bırakmadığını söyledi.

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ABD Savunma Bakanı: Askeri müdahale seçeneği ihtimal dışı değil

Mattis, Katar Emiri Tamim bin Hamad el Sani ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya gelmeden önce gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu.

Bir gazetecinin, Duma bölgesinde kimyasal saldırı düzenleyen Esed rejimine karşı ABD’nin askeri müdahaleyi seçenekler dışında bırakıp bırakmadığını sorması üzerine Mattis, “Şu anda herhangi bir şeyi seçenek dışında bırakmıyorum” yanıtını verdi.

Esed rejiminin kimyasal saldırılarıyla ilgili Mattis, "Bakmamız gereken ilk şey, Rusya tüm kimyasal silahların ülke dışına çıkarılmasında çerçeve garantörü iken, halen kimyasal silahların neden kullanıldığıdır. Dolayısıyla NATO, Katar ve başka yerlerdeki ortaklarımız, müttefiklerimizle çalışıyoruz ve bu konuyu ele alacağız.” ifadelerini kullandı.

78 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetti.

Sinir gazı olduğu tahmin ediliyor

Kimyasal silah saldırısına dair bölgeden gelen görüntülerde, çoğu gözü açık ölen sivillerde kanama olmadığı, ağız ve burun kısımlarında boğulmadan kaynaklı beyaz köpük bulunduğu dikkat çekti. Sinir gazı olduğu tahmin edilen kimyasal silah, su ile arıtılmaya çalışıldı. Nefes alamayan çocuklar oksijen maskesi ile hayata tutunmaya çalıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: suriye, saldırı, rusya, mattis, kimyasal, abd
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