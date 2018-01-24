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ABD, Rusya'nın yeni uluslararası mekanizma teklifine karşı çıktı

BMGK, Rusya'nın talebi ile toplanarak Suriye'de kimyasal silah kullanımını görüştü.

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ABD, Rusyanın yeni uluslararası mekanizma teklifine karşı çıktı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Suriye'de kimyasal silah kullanımını görüşmek için toplandı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia konseyde yaptığı konuşmada, ABD'nin Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturmasına karşı çıktığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Nebenzia, Rusya'nın kimyasal silah üretimi ve kullanımına karşı olduğunu söyledi. 

Birleşmiş Milletler misyonunun Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturmasının başarısız olduğunu söyleyen Nebenzia, "Suriye'de kimyasal silah kullananların belirlenmesi için şeffaf ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgilerle soruşturma yürütecek uluslararası yeni bir mekanizma kurulmasını teklif ediyoruz" dedi.

ABD'nin temsilcisi Nikki Haley ise "Rusya'nın, gerçeğe ulaşmamızı engelleyen hiçbir teklifini kabul etmeyeceğiz." dedi.

Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan BM misyonunun görev süresinin uzatılmasını üç kez veto ettiğini hatırlatarak, ''Rusya, Suriye'de kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan rejimi korumaya devam ediyor" dedi.

"Rusya elbette ki sorumludur"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Suriye'de rejim güçleri tarafından Doğu Guta bölgesinde gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısından dolayı Rusya'yı sorumlu tutmasını değerlendirdi.

"Doğu Guta'da düzenlenen son saldırı Beşşar Esed'in kimyasal saldırılarını devam ettirdiğine dair ciddi bir endişe doğuruyor." ifadesini kullanan Sözcü Nauert, "Doğu Guta'daki saldırıyı her kim gerçekleştirmişse gerçekleştirsin, Rusya elbette ki sorumludur ve sayısız Suriyeli, Rusya'nın Suriye'ye müdahil olması sonrasında kimyasal silahlarla yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybetti." diye konuştu.

Nauert, "Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımını çözemedi." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye, rusya, kimyasal silah
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