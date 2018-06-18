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ABD Rusya'daki tutuklamalardan rahatsız

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da siyasi ve dini sebeplerle yapılan tutuklamaların artmasından derin kaygı duyduğunu bildirdi.

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ABD Rusyadaki tutuklamalardan rahatsız

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da siyasi ve dini sebeplerle yapılan tutuklamalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, Rusya'da siyasi ve dini sebeplerle tutuklananların sayısının 150'yi geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, "ABD, güvenilir insan hakları organizasyonlarının belirttiği üzere şu anda sayıları 150'yi geçmiş olan Rusya Federasyonu tarafından siyasi ve dini sebeplerden tutuklu bulunan kişiler için derin kaygı duyuyor." ifadesine yer verildi.

"Özellikle haksız yere tutuklu bulunan ve şu anda açlık grevine başlamış dört Ukraynalının durumundan kaygı duyuyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Rusya'ya söz konusu kişileri serbest bırakması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

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