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ABD: Rusya ya da Suriye, Duma'daki delilleri bozmuş olabilir

Rusya'yı, Duma'ya uluslararası denetçilerin ulaşmasını engellemekle suçlayan ABD, Ruslar ya da Suriyelilerin saldırıya ilişkin delilleri bozmuş olabileceğini iddia etti.

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ABD: Rusya ya da Suriye, Dumadaki delilleri bozmuş olabilir

Duma'daki delilleri bozma suçlamasını reddeden Moskova ise, gecikmenin nedeninin ABD önderliğinde Cumartesi günü Suriye'ye yapılan füze saldırısı olduğunu bildirdi.

Başkent Şam yakınında isyancıların son direniş noktası olan Duma'nın hükümet güçlerinin eline geçmesiyle sonuçlanan operasyonda 7 Nisan günü kimyasal silah kullanıldığını hem Rusya hem Suriye inkar ediyor.

Olay yerine müdahale iddiası

Dün Lahey'de yapılan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) toplantısında ABD Büyükelçisi Kenneth Ward, "Rusların saldırının yapıldığı yere gitmiş olabileceğini düşünüyoruz. OPCW heyetinin etkili bir soruşturma çabalarını saptırmak için olay yerine müdahale etmiş olabileceklerinden kaygılanıyoruz" dedi. 

Denetleme ekibi, bölgeden örnek toplayacak, görgü tanıklarıyla konuşacak ve genel olarak yasaklanmış zehirli mühimmat kullanılıp kullanılmadığına karar verecek. Ancak böyle bir saldırı varsa, OPCW'nin bunun sorumlusunu belirleme yetkisi yok.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Rusya'nın kanıtlara müdahale etmediği konusunda teminat verebilirim" dedi.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını vermişti.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere, sabaha karşı 4 sıralarında başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombalamıştı.

Duma katliamı sonrası operasyon sinyali

Trump, Beşşar Esed rejiminin 7 Nisan'da Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyali vermişti.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine eklemişti.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

 

Kaynak: Reuters

Etiketler: saldırı, rusya, opcw, kimyasal, duma, abd
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