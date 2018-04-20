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ABD: Rusya ve Suriye, kimyasal saldırı yapılan yerleri temizlemeye çalıştılar

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Rusya ve Suriye'nin, kimyasal saldırı olduğu düşünülen bölgede olası kalıntıları temizlemeye çalıştığını iddia etti.

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ABD: Rusya ve Suriye, kimyasal saldırı yapılan yerleri temizlemeye çalıştılar

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert "Rus yetkililerin, denetçilerin Duma'ya erişimini engellemek ve geciktirmek için Suriye rejimi ile birlikte çalıştıklarını gösteren güvenilir bilgilere sahibiz. Rus yetkililer Suriye rejimi ile birlikte kimyasal olduğu düşünülen saldırı yerlerini temizlemek ve kimyasal silah kullanımı kanıtlarını yok etmek için çalıştılar" dedi.

7 Nisan Duma katliamı

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti. 

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Opersayon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurulması talimatını verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere ile, sabaha karşı 4 sularında başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: suyriye, rusya, kimyasal saldırı, kimyasal, duma, abd
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