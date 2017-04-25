  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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ABD, Rusya sınırına F-35 konuşlandıracak

ABD Hava Kuvvetleri iki adet F-35A Lightning II tipi savaş uçağını Estonya’ya konuşlandırdığını duyurdu.

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ABD, Rusya sınırına F-35 konuşlandıracak

ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin Lakenheath Hava Üssü'nden Estonya’nın Amari Hava Üssü'ne konuşlandırılmak üzere 2 adet F-35 savaş uçağı ile 20 havacı personelin ülkeye gönderildiğini açıkladı.

Beşinci nesil yeni savaş uçaklarının Avrupa’daki ilk eğitimlerine katılacağı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konuşlandırma bir süredir planlanıyordu, mevcut olaylarla ilgisi yok ve Estonyalı müttefiklerimizle işbirliği içinde yürütülüyor. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza ABD’nin bölgedeki barış ve istikrara olan vaadi konusunda güvence verirken F-35A uçaklarının da Avrupa sahasını tanımasını sağlayacaktır."

Türkiye'nin ilk F-35 savaş uçağını 2017'de teslim alması bekleniyor

ABD F-35 uçaklarını A, B ve C serisi olarak üretiyor.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının 2018 yılına kadar ilgili devletlere teslim edilmesi Türkiye'nin verdiği 107 adet F-35 savaş uçağı siparişinden ilk ikisini 2017'de teslim alması bekleniyor.

Etiketler: abd, rusya, f35, abd hava kuvvetleri, türkiye f35, F-35A Lightning II, savaş uçağı
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