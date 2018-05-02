  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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ABD, Rusya bayrağını indirdi

Rusya Washington Büyükelçiliği, ABD’li yetkililerin Seattle’daki Rusya Konsolosluğu'ndaki Rusya bayrağını indirdiğini duyurdu.

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ABD, Rusya bayrağını indirdi

Açıklamada, ABD’nin bu hareketinin yasal olmadığı, indirilen bayrağın yeniden konsolosluğa asılması gerektiği belirtildi. Konsolosluk arazisinin Rusya devletinin mülkü olduğunu hatırlatan elçilik yetkilileri, “Rusya ulusal sembolüne karşı yapılan bu hareket kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: rusya, büyükelçilik, ajan krizi, abd
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