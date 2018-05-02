ABD, Rusya bayrağını indirdi

Açıklamada, ABD’nin bu hareketinin yasal olmadığı, indirilen bayrağın yeniden konsolosluğa asılması gerektiği belirtildi. Konsolosluk arazisinin Rusya devletinin mülkü olduğunu hatırlatan elçilik yetkilileri, “Rusya ulusal sembolüne karşı yapılan bu hareket kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

#КОММЕНТАРИЙ_ПОСОЛЬСТВА

Cегодня под покровом ночи со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации.https://t.co/XMLxG8CvXI pic.twitter.com/jqzVWzVced — Russia in USA