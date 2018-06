ABD polisi, siyahi genci aracıyla çarparak durdurdu

ABD'nin Georgia eyaletinde Timmy Patmon hakkında uyuşturucu bulundurmaktan arama emri vardı.

Athens-Clarke'a bağlı bir polis ekibi Patmon'ın yerini tespit etti ve kovalamaca başladı.

Direksiyonu gencin üzerine kırdı

Bir polis memuru, yaya olarak kaçan şüphelinin peşinden koştu. Diğeri aracıyla yolunu kesmeye çalıştı.

Araçtaki polis Taylor Saulters başarılı olamayınca direksiyonu Patmon'ın üzerine kırdı ve çarparak yere düşürdü.

Polis şiddeti büyük tepki çekti

Saniyeler sonra yaya olarak takip eden memur şüpheliyi yakaladı. Polis, beyzbol şapkasını bir an olsun elinden bırakmayan 24 yaşındaki Patmon'ı kelepçeledi.

Çevredekiler yaşanan şiddete büyük tepki gösterdi. Siyahi genç polis aracıyla merkeze götürüldü.

"Yanlışlıkla çarptım" savunması

Aracı kullanan Taylor Saulters'ın göğüs kamerası yaşananları an be an kaydetti.

Hatta aracının zarar görüp görmediğini kontrol ettiği anlar bile kayıt altındaydı.

Şüpheliye "yanlışlıkla çarptığını" iddia eden polis memuru Saulters'ın işine son verildi. Adli soruşturma sürüyor.

