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ABD Ortadoğu'ya ilk defa F-35 gönderdi

ABD bir F-35B tipi savaş uçağının eşlik ettiği Essex Amfibi Hazırlık Grubu gemilerini, Ortadoğu ve Pasifik bölgelerine sevk etti.

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ABD Ortadoğuya ilk defa F-35 gönderdi

Üç gemiden oluşan Essex Amfibi Gemi grubu, Ortadoğu ve Pasifik'te 6 aylık görev için geçen hafta San Diego'dan ayrıldı.

Gemi grubuna 13. Deniz Piyadeleri Sefer Birliğinde görevli dikey kalkış-iniş yapabilen F-35B uçağı da eşlik ediyor. 

5 bin asker görevli

Merkez Kuvvetler Deniz Piyadeleri Komutanlığı gemi grubunda 5 bin askerin görev yapacağını açıkladı. 

ABD'nin aktif operasyonlarının olduğu Ortadoğu'ya bu sevkiyat, F-35B uçağının bu ülke tarafından ilk kez bir savaş alanında kullanacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, Ortadoğu, f35
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