ABD ordusunda 5 senede 9 bin 512 intihar girişimi

ABD ordusunda 2004'ten 2009'a kadar olan sürede aktif görevde bulunan 9 bin 512 askerin intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

ABD'de yapılan araştırma, bir askeri birlik içinde daha önce ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan intihar vakalarının, aynı birimde bulunan askerler arasındaki intihar girişimi oranını artırdığını ortaya koydu.

JAMA Psikiyatrisi dergisinin internet sayfasında yayımlanan "İntihar Girişimi Olan Birimlerdeki Askerlerde İntihar Girişimi Riski" başlıklı araştırma sonucunda, ordudaki intihar vakaları ele alındı.

Maryland'te bulunan devlete ait Sağlık Bilimleri Üniformalı Hizmetler Üniversitesi'ndeki psikiyatrlar, 2004 ve 2009 yılları arasında aktif görevde bulunan askerlerin intihar verilerini analiz etti.

İntihar etmek isteyenlerin yüzde 68'i 30 yaşın altında

Araştırmada, ABD ordusunda, 2004'ten 2009'a kadar olan sürede aktif görevde bulunan 9 bin 512 askerin intihar girişiminde bulunduğu bilgisine yer verildi. Araştırmaya göre, ordudaki askerlerden intihar etmek isteyenlerin yüzde 86'sının erkek, yüzde 68'nin 30 yaşın altında ve yüzde 60'ı da beyaz Amerikalı.

Araştırmada imzası bulunan Dr. Robert Ursano, JAMA Psikiyatrisi'nde yayınlanan araştırma yazısında, "bir birimde intihar girişiminde bulunulması, o birimdeki intihar riskini artırıyor" ifadesini kullandı.

San Antonio'daki Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden psikiyatri profesörü Alan Peterson da araştırmayla ilgili yaptığı açıklamada, birimlerdeki koşulların yüksek intihar girişimleri nedeni olabileceğini kaydetti.

Askeri sağlık sistemine göre, ülkedeki intiharların yaklaşık yüzde 20'si emekli askerler arasında görülüyor.