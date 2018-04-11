ABD ordusu Trump'a seçenekleri sunmaya hazır

ABD ve Rusya Suriye üzerinden restleşmeye devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 78 kişinin ölümüne neden olan kimyasal saldırıyla ilgili, “Biz ve müttefiklerimiz istihbaratı analiz etmeyi sürdürüyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

Bir gazetecinin, emir verildiği takdirde karşı saldırı yapmak üzere hazır olup olmadıklarıyla ilgili sorusuna Mattis, “Başkan'ın karar verme sürecinde, eğer uygun görülürse Suriye'ye askeri operasyon için Başkan'a seçenekleri sunmaya hazırız.” yanıtını verdi.

Gerilimi artıran adım sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter mesajıyla geldi. Trump, "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor." diye tweet attı.

Amerikan Başkanı, kısa bir süre sonra Rusya'ya mesajını yumuşattı.

"Rusya ile ilişkilerimiz, hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise gelişmeler karşısında, "Sağduyunun hakim olmasını umuyoruz." dedi.

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Rejime verilecek tepkinin boyutuna 48 saat içinde karar vereceklerini söyleyen Trump masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber