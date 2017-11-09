  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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ABD ordusu BAtı Pasifik'te tatbikat yapacak

ABD ordusu, 11-14 Kasım günlerinde Batı Pasifik'te tatbikat düzenleyecek.

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ABD ordusu BAtı Pasifikte tatbikat yapacak

ABD ordusu, 11-14 Kasım günlerinde Batı Pasifik'te 3 uçak gemisinin katılacağı tatbikat yapacak.

ABD 7. Filosundan yapılan açıklamada, USS Ronald Reagan, USS Nimitz ve USS Theodore Roosevelt uçak gemilerinin uluslararası sularda koordineli tatbikat düzenleyeceği belirtildi.

Tatbikatın, ABD donanmasının birden fazla operasyonda uçak gemisi görev gruplarını koordine edilmiş bir harp gücü olarak çalıştırma ve yönetme yeteneklerini göstermek için yapılacağı kaydedildi.

Tatbikat sırasında hava savunma, deniz gözetimi, denizde ikmal, savunmacı hava savaşı eğitimi, yakın temasta koordineli manevralar gibi alanlarda eğitim yapılacak.

Etiketler: pasifik, tatbikat, ABD ordusu
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