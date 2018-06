ABD öncülüğündeki koalisyondan 'Fransa-PKK/YPG iş birliği' itirafı

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un resmi Twitter hesabı, Fransız askerlerinin Suriye'de DEAŞ'a karşı obüsle saldırı yaptıkları bir anın fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın altında, 3 Haziran'da Suriye-Irak sınırındaki bazı bölgelerde DEAŞ'a karşı başlatılan 'Toparlama Operasyonu'nun ikinci aşamasının icra edildiği ve Fransız askerlerinin de destek verdiği operasyonda Daşişa beldesi içinde ve civarındaki (DEAŞ'a ait) hedeflerin vurulduğu belirtildi.

#France @armeedeterre Task Force #Wagram fires Caesar howitzers at #Daesh in #Syria . Phase two of #OperationRoundup , which began on June 3, targets the area in and around Dashisha, Syria. #Chammal #CJTFOIR #DefeatDaesh pic.twitter.com/9fvc07U0vZ

Böylelikle Koalisyon, Fransız özel kuvvetlerinin, Suriye'de PKK/YPG'nın ana omurgasını oluşturduğu SDG ile yan yana savaştığını itiraf etmiş oldu.

McGurk'ten Daşişa açıklaması

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Daşişa'nın ilk kez DEAŞ'ın kontrolünden çıktığını belirtti.

McGurk, son 4 yıldır ilk kez bu noktaya gelindiğini ve terör örgütü PKK/YPG unsurlarının ana omurgasını oluşturduğu SDG güçlerinin bu ilerlemeyi sağladığını savundu.

News from east #Syria: for the first time in four years, #Dashiha, a notorious transit town for weapons, fighters, and suicide bombers between #Iraq & Syria, is no longer controlled by #ISIS terrorists. Significant progress by #SDF over the last 72 hours. More to come ...