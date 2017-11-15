  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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ABD öncülüğündeki koalisyondan Afrin açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Dillon: DEAŞ ile savaşmıyorsanız ve bizimle aynı amaca yönelik çalışmıyorsanız koalisyonun desteğini alamazsınız.

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ABD öncülüğündeki koalisyondan Afrin açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Türkiye'nin Afrin'e operasyon düzenlemesi durumunda ABD'nin önce Rakka'da DEAŞ'la savaşıp oradan Afrin'e geçmiş PKK/PYD unsurlarını koruyup korumayacağına yönelik soruya, "DEAŞ ile savaşmıyorsanız ve bizimle aynı amaca yönelik çalışmıyorsanız koalisyonun desteğini alamazsınız." yanıtını verdi.

Video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlanan Dillon, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rakka'da daha önce DEAŞ'a karşı savaşan bazı PKK/PYD unsurlarının Afrin'e geçtiğini hatırlatan bir gazetecinin, Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapmakla ilgili planı bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu üzerine Dillon, bu konu hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Gazeteci, "DEAŞ karşıtı operasyonlara katılmış Kürt güçler gibi güçleri koruma konusunda koalisyonun bir sorumluluğu var mı?" sorusunu da yöneltti. Bunun üzerine Dillon, ortaklarını koruduklarını daha önce gösterdiklerini ifade etti. Dillon, Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/PYD'ye işaret ederek, "Burada da ortağımız SDG'dir. Bu da o şemsiyenin altına giren Kürtler, Yezidiler, Araplar, Hristiyanlar dahil herkestir." dedi.

Dillon koalisyonun, DEAŞ dışında bir güç ile çatışması durumunda daha önce ABD'nin DEAŞ operasyonlarına katılmış PKK/PYD unsurlarını koruma sorumluluğu olup olmadığına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"DEAŞ ile mücadele eden ortaklarımızı destekleyeceğiz. Daha önce bir kere El Tanif bölgesinde birlikte çalıştığımız, DEAŞ ile savaşmak istemeyip başka çabalar içinde olan bir unsura bunu gösterdik. Onlarla ilişkilerimizi kestik. Takip etmek istedikleri şey bu olduğu için artık koalisyonun desteğini almadılar. Dolayısıyla senin soruna dolaylı bir cevap olarak, eğer DEAŞ ile savaşmıyorsanız ve bizimle aynı amaca yönelik çalışmıyorsanız koalisyonun desteğini alamazsınız."

Kaynak: AA

Etiketler: abd, afrin, DEAŞ
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