ABD öncülüğündeki koalisyona Münbiç’te EYP saldırısı

Birleşik Görev Gücü'nden yapılan açıklamada, "2 koalisyon personeli, 29 Mart’ta akşam 09.00’da Suriye’de el yapımı patlayıcı ile öldürüldü, 5’i yaralandı" bilgisi verildi.

Yaralıların tedavi edilmek üzere bölgeden tahliye edildiği belirtilirken, ölenlerin isim ve rütbeleri açıklanmadı.

Olayın soruşturulduğu kaydedilirken, saldırının yeri açıklanmadı.

“Olay yerini Suriye olarak ifade edeceğiz”

Konuyla ilgili konuşan Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Aileler bilgilendirilene kadar olay yerini belirtmeden Suriye olarak ifade edeceğiz" dedi.

Dillon ölen askerlerin ABD askeri olup olmadığına ilişkin soruları da aynı gerekçe ile yanıtlamaktan kaçındı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre saldırı Münbiç yakınlarında meydana geldi.

Kaynak: AA