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ABD, nükleer bombalı uçaklarını teyakkuza geçiriyor

ABD Hava Kuvvetleri, B-52 bombardıman uçaklarını Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez 24 saat esasına göre teyakkuza geçirmeye hazırlanıyor.

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ABD, nükleer bombalı uçaklarını teyakkuza geçiriyor

ABD Hava Kuvvetlerinin, nükleer silah taşıma kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarını Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez 24 saat esasına göre teyakkuza geçirmeye hazırlandığı bildirildi.

Amerikan Defense One sitesine mülakat veren ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Goldfein, 1991 yılından bu yana ilk kez B-52'leri 24 saat alarm durumuna geçirmeyi düşündüklerini açıkladı.

Goldfein, "Bu, sadece hazır olduğumuz konusunda güvence veren bir diğer adımdır. Bunu spesifik bir durum için söylemiyorum ancak buna içinde bulduğumuz küresel durumun gerçekliği olarak bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

B-52'ler emir bekliyor

B-52'lere teyakkuza geçme emrinin henüz verilmediği ancak bunun gerçekleşmesi durumunda Soğuk Savaş'tan sonra ilk kez, nükleer bomba taşıyan B-52 bombardıman uçaklarının uçuşa başlayacağı kaydedildi.

Söz konusu emrin ne zaman verilebileceğiyle ilgili yorumunda ise Goldfein, "Bu tamamen kimden, ne tür bir eylemden ve bizim hazırlık durumumuza verilen dikkatle ilgili olacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: abd hava kuvvetleri, Soğuk Savaş, B-52 bombardıman uçakları
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