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ABD, Nükleer Anlaşma için B planı hazırlayacak

ABD, İran Nükleer Anlaşması'nın revize edilmesi için İngiltere, Fransa ve Almanya'yla süren görüşmelerde uzlaşma çıkmaması ihtimaline karşı yedek planlar yapacağını açıkladı.

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ABD, Nükleer Anlaşma için B planı hazırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı büyük ülkelere 12 Ocak'ta bir ültimatom vermiş ve 2015 tarihli nükleer anlaşmanın içerdiği "korkunç hataların düzeltilmesini" kabul etmelerini istemişti.

Trump aksi halde, ABD'nin İran'a getirdiği ancak halen askıda olan bazı yaptırımları, 12 Mayıs'tan itibaren yeniden yürürlüğe koyacağını söylemişti.

Avrupalı ülkelerle müzakereleri yürüten ABD Dışişleri Bakanlığı Politik Planlama Direktörü Brian Hook dün yaptığı açıklamada, "Avrupalılarla, anlaşmaya bir ek yapılması konusunda yapıcı görüşmeler yaptık ancak bir uzlaşmaya varıp varamayacağımızı önceden bilemem" dedi.

Hook, "Biz yedek durum planları yapıyoruz; çünkü bunun aksi sorumsuzluk olur... Bu konuyu ayı ayrı iki yoldan yürütüyoruz" dedi.

Anlaşma sürecine dair...

İran'ın 2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD ile yaptığı nükleer anlaşmanın özü İran'ın, ekonomisini felç eden bazı yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer çalışmalarını sınırlamasına dayanıyordu.

Anlaşmanın, İran'ın balistik füze programını kapsamamasını, nükleer tesislerin uluslararası denetime tabi olmasının koşullarını ve anlaşmanın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra İran'ın yeniden nükleer çalışmalarına dönmesine imkan veren hükümlerini Trump "ciddi kusurlar" olarak görüyor.

Hook, İran'ın teknik olarak anlaşmanın koşullarına riayet ettiğini ancak anlaşmanın önsözünde yer alan ve "anlaşmanın eksiksiz uygulanmasıyla bölgesel barış ve güvenliğe katkı getirileceği" beklentisine uyulmadığını söyledi. Hook, "İran'ın saydam olmayan ekonomisi, ticareti mi yoksa terörizmi mi desteklediklerinin anlaşılmasına imkan vermiyor. İran, teröre sponsorluk yapmaktan vazgeçmeli ve bankacılık ve ticaret sektörlerine çeki düzen getirmelidir" dedi.

 

Kaynak: Reuters

Etiketler: nükleer, iran, abd
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