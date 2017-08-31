ABD Myanmar'ı uyardı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Myanmar güvenlik güçlerinin masum sivillere ve yardım görevlilerine saldırmaktan kaçınmasını istedi.

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde 25 Ağustos'ta başlayan şiddet olaylarını yakından takip ettiklerini, konuyu BM Güvenlik Konseyi'nde de ele aldıklarını belirtti.

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) milislerinin Myanmar güvenlik güçlerine saldırmasının ardından Myanmar Ordusu'nun operasyonlarının gerilimi artırdığını kaydeden Haley, bunun sonucunda masum sivillerin öldüğü, köylerin yakıldığı ve binlercesinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığına ilişkin bilgiler olduğunu belirtti.

Güvenlik güçlerine yönelik saldırıyı kınadıklarını hatırlatan Haley, "Bununla birlikte operasyonlar gerçekleştiren Myanmar güvenlik güçlerinin uluslararası insancıl hukuka uyma ve masum siviller ile yardım görevlilerine saldırmaktan kaçınma sorumluluğu var. Yetkililer ihtiyaç içinde olanlara yardım ulaşmasını temin etmeliler. Tüm BM Güvenlik Konseyi üyelerine, Myanmar hükümetinin Arakan'daki tüm toplulukların haklarını ve onurlarını koruması konusunda destek olma çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Haley, Annan Komisyonu tarafından hazırlanan Arakan raporundaki tavsiyelerin Myanmar hükümeti tarafından bir an önce uygulamaya geçirilmesi konusunda da desteğe hazır olduklarını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi dün kapalı oturumda Arakan'da yaşanan şiddet olaylarını görüşmüş ancak BMGK başkanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Toplantının ardından açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, "Myanmar'daki durum nedeniyle kaygılıyız. Tüm şiddet olaylarını kınıyoruz. Tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz." demişti.